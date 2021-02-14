Son Dakika: Mercedes 1 milyon aracını geri çağırıyor!

Mercedes’in etkilenen araçlardaki eCall sistemi, gerçekleşen bir kaza sonrasında yanlış bir konum veriyor. Hal böyle olunca Mercedes-Benz 1 milyon 29 bin aracı geri çağırdı. Bildirildiği kadarıyla eCall yazılımı bir kazadan sonra acil müdahale için bir aracın doğru konumunu sağlamıyor ve başka kullanıcıları da etkileyebileceği söyleniyor.

2016 ve 2021 yıllarındaki araçları kapsıyor

Reuters 2019 yılında Avrupa'da Mercedes-Benz'in otomatik eCall sisteminin otomobillerinde yanlış konum sağladığı bir olayı araştırdığını bildirmişti. Firma, yanlış araç konumunun iletildiği başka durumlar buldu. Bunun ardından ise geri çağrılan araçlar sıralandı. İşte yaşanan hata sonrası değişime çağrılan araç modelleri:

Yapılan resmi açıklamaya göre, 2016-2021 model yılları arasında satılan CLA sınıfı, GLA sınıfı, GLE sınıfı, GLS sınıfı, SLC sınıfı, A sınıfı, GT sınıfı, C sınıfı, E sınıfı, S ve bunun yanında CLS sınıfı, SL sınıfı, B sınıfı, GLB sınıfı, GLC sınıfı ve G sınıfı araçlar hatanın olduğu gerekçesiyle listeye eklenmiş oldu.

Otomobil üreticisi, sorundan kaynaklanan herhangi bir maddi hasar veya kişisel yaralanma olmadığını söylüyor. Geri çağırma 6 Nisan 2021 tarihinde başlayacak.

Şirketin resmi açıklamasında iletişim modülünde yer alan güç kaynağı herhangi bir çarpışmadan kaynaklı olarak çöküyor ve acil durum çağırısı sırasında aracın konumunu yanlış algılamasına neden oluyor. Ancak bunun yanında şirket, "otomatik ve manuel acil arama işlevinin diğer işlevleri tamamen çalışır durumda" diye ekliyor. (Kaynak: Reuters)