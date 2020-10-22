MIT, kadim ölü dilleri tercüme etmek için yapay zeka kullanıyor

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre tarihte var olmuş dillerin birçoğu günümüzde kullanılmıyor. Düzinelerce unutulmuş dilin yitirildiği ya da şifrelerinin çözülemediği düşünülüyor, yani dilbilgilerini, alfabelerini bilmediğimiz için bu dillerde yazılmış belgeler bulunsa bile anlamları çözülemiyor.

Unutulmuş dillerin çözülmesi yalnızca akademik bir meraktan ibaret değil. Bu diller çözülemediği için dilleri konuşan toplumlar hakkında da çoğu önemli bilgi anlaşılamıyor.

Ancak CSAIL çalışanları bu alanda büyük bir gelişme kaydetti: geliştirilen yeni sistem sayesinde unutulmuş bir dil hakkında benzerlik taşıdığı başka dillerden gelecek gelişmiş bilgilere ihtiyaç duyulmadan otomatik olarak metinlerin anlamları çözülebilecek. Sistem ayrıca diller arasındaki ilişkileri kendi kendine tespit edebilecek.

CSAIL ekibinin ana hedefi sistemin dilbilimcileri onlarca yıldır karanlıkta bırakan dilleri, tespit edilebilen kelimelerinden çözebilmek.

Yeni sistem sayesinde diller arasındaki ilişki bir algoritmaya bağlanacak. Bu algoritma, iki dil arasındaki benzerlikleri belirleyebilecek. Algoritmanın bilinen diller üstünde yapılan testlerinde dil ailelerinin arasındaki benzerlikleri başarıyla tespit edebildiği görüldü. Bu iş çoğu zaman dilbilimcilerin yıllarını alıyordu.