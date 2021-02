Mms Nedir, Ne İşe Yarar? Telefonlarda Mms Nasıl Kullanılır?

MMS, çoklu ortam mesajlaşma servisi olarak bilinen bir servistir.

MMS Nedir, Ne İşe Yarar?

MMS, kelimesinin uzun hali, çoklu ortam mesajlaşma servisidir. Bu servis herkes tarafından merak ediliyor. Nasıl kullanılacağı konusu birçok telefon kullanıcısı tarafından merak edilen bir konudur. MMS, mesaj gönderme sistemi olarak biliniyor. MMS, normal mesajdan farklı olarak özellikleri bulunuyor. MMS mesajlara eklenebilecek birçok ilave dosya bulunuyor. Bu dosyalar normal mesajlara eklenerek istenilen kişilere kolayca gönderilebiliyor.

MMS, servisini herkes telefonlarından kolayca kullanabilir. Bilinen normal mesaj gönderme işlemine dosya ekleme yaparak gönderebiliyorsunuz. Resim ve dosya gönderme konusunda çok işlevli olarak çalışan ve kolaylık sağlayan bir servistir.

Telefonlarda MMS Nasıl Kullanılır?

Telefonlardan MMS kullanıp mesaj göndermek çok kolay bir işlemdir. Kolayca telefonların MMS mesaj gönderme seçeneği kullanılarak MMS mesajları gönderilebilir. MMS sayesinde gönderim yapılabilecek bazı veriler şu şekildedir.

Resim

Video

Ses

Dosya

Resim ve video eklemesi yaparak mesajın, MMS'ye dönüşmesi sağlanabilir. Mesaja eklenen her bir video MMS olarak adlandırılır. MMS sayesinde herkes istediği kişilere görüntü veya video aktarımı yapabilir. İstenilen her noktadan her kişiye MMS göndermek mümkündür. MMS çok farklı özellikleriyle ön plana çıkarak telefon kullanıcılara fayda sağlamasıyla biliniyor.

MMS sistemleri telefonların özellikleri arasında yer alıyor. Herkes MMS sistemini istediği her an kullanabilir ve istediği kişilere dosya eklemesi yaparak mesaj gönderimi yapabilir. Çok hızlı çalışan bu sistem sayesinde, herkese mesaj gönderimi yapabilmek kolay bir durum haline geliyor.