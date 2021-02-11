Motorola küllerinden doğmak istiyor: Yeni ortaklık kurdu!

Motorola akıllı telefon pazarında Razr ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Hem tuşlu telefonuna gönderme yapan hem de katlanabilir ekranlı günümüz telefonlarına uyum sağlamayı başaran Motorola, şimdi de güçlü ve dayanıklı telefonlar üretmek için kolları sıvıyor.

Cat, Kodak ve Land Rover gibi akıllı telefon markalarının sahibi olan Bullit Group, resmi internet sitesi üzerinden Motorola ile uzun vadeli bir marka ortaklığı kurduğunu duyurdu. İngiltere merkezli şirketin beraberindeki basın açıklamasına göre düşmeye ve darbeye dayanıklı Moto markalı sağlam telefonlar geliştireceği ve pazarlayacağı belirtiliyor.

Hem güçlü hem de farklı tasarımlarda telefonlar yolda olabilir

Bu iki şirketin ortaklığı sonucu farklı tasarımlarda akıllı telefonlar karşımıza çıkabilir. Bullitt Kurucu Ortağı Dave Floyd, 11 yılda inşa edilen dayanıklı telefon portföyünü Motorola gibi bir şirketle birleştirmekten duyduğu mutluluğunu dile getiriyor.

Bilmeyenler için Bullitt Group, dayanıklı akıllı telefon sektöründeki yolculuğuna 2009 yılında başladı ve şu anda Cat ve Land Rover lisanslı akıllı telefonlarını dünya çapında 50'den fazla pazarda tasarlıyor, üretiyor ve satıyor.