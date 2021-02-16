Motorola Moto G10 ve Moto G30 için ortaya çıkan özellikler

Nilay Kamu/Milliyet.com.tr

Daha önce de hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkan Motorola Moto G10 ve Moto G30 için resmi olarak bazı detaylar belli oldu.

Telefon serisinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP52 sertifikasına ek olarak dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Buna ek olarak her iki telefon tarafında 720 x 1600 piksel çözünürlüğü bulunacak.

6.5 inçlik IPS LCD ekran ile bizleri karşılayan bu iki model 60Hz ve 90 Hz olarak iki versiyon şeklinde ekran yenileme hızı sunacak. Arka taraf tasarımında Motorola logosunun yer aldığını belirtmeden geçmeyelim.

Moto G10 modeline güç verecek işlemcinin Snapdragon 460 olduğunu görüyoruz. Telefonda aynı zamanda 4 GB RAM, yer alacak.

Yukarıdaki model Moto G10

Moto G30 modelinde ise Snapdragon 662 işlemcisi yer alacak ve 4/ 6 GB RAM seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Depolama tarafında ise 64/128 GB gibi iki seçenek sunulacak.

Her iki modelde de aynı kamera kurulumuna yer veriliyor. Moto G30, 8 Megapiksel ultra geniş açılı bir kameraya ek olarak, 2 Megapiksel makro kamera lensine, 2 Megapiksel derinlik sensörüne 64 Megapiksellik ana kamera eşlik ediyor. Ön kamera 13 Megapiksel olacak telefon diğer modele göre kamera tarafında da iddialı.

Yukarıdaki model Moto G30

Moto G10 modelinde ise aynı kameralar bulunuyor ancak ana kamera ve ön kamera tarafında rakamlar değişiyor. Ana kamerası 48 Megapiksel olan telefonun ön kamerası da 13 Megapikselden 8 Megapiksele düşüyor.

İkili telefon serisi 4G ile destekleniyor ve 3.5 mm kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak 5.000 mAh bataryası bulunan telefonları USB C ile şarj etmek mümkün. Farklı renk seçenekleriyle gelecek telefonlar aynı zamanda 20W Turbopower 20 özelliğine de sahip.

Moto G10'un başlangıç fiyatı 150 euro oluyor ve Moto G30 tarafında bu rakam 180 euroya kadar çıkıyor.