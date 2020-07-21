Msvcp120.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Pek çok kişi bazı programlarda msvcp120.dll hatası ile karşılaşmaktadır. Bu hatalar .dll dosyalarında oluşan arızalar nedeniyle gerçekleşir. Bu arızalar sonucunda kişiler pek çok çözüm yolu aramaktadır. Çözüm yolu bulamayan kişiler ise internet üzerinden msvcp120.dll hatası çözümü ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Msvcp120.dll hatası ile karşılaşmanız durumunda uygulayabileceğiniz birkaç yöntem bulunur.

MSVCP120.DLL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Bilgisayarlarda kullanılan pek çok program bulunmaktadır. Bu programların aniden kapatılması ve güncellemelerin yarıda kesilmesi sonucunda .dll dosyaları zarar görmektedir. Bunun sonucunda oluşan msvcp120.dll hatası oluşur.

Bilgisayarlara kullanıcılar yeni yüklemeler yaptıklarında ve güç kesilmesi sonucunda bilgisayarlar aniden kapanabilir. Böylece kullanıcılar msvcp120.dll hatası ile karşılaşmaktadır. Msvcp120.dll dosyası arızalandığında veya bozulduğunda kullanılan oyun veya uygulama başlatılmak istenir ise program msvcp120.dll bilgisayarınızda eksik olduğundan başlatılamıyor hatası verir. Bu hatanın çözümü için ilk olarak programı yeniden yüklemeyi deneyiniz.

SORUNU GİDERMEK İÇİN ÖNERİLER

Msvcp120.dll hatası son zamanlarda bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı problemlerden birisidir. Bilgisayarlarda herhangi bir yükleme yapıldığında veya aniden bilgisayarların kapanması sonucunda msvcp120.dll hatası alınıyor ise ilk olarak bilgisayarı kapatıp yeniden açmak gerekir. Böylece Windows programlarında güncelleme olup olmadığı kontrol edilebilir. Eksik güncelleme var ise güncellemeler tamamlanmalıdır.

Bu işlemlerden sonra hata devam ediyor ise kesin çözüm olarak Microsoft Visual C++ yazılımının en güncel sürümü yüklenmelidir. Gereken güncellemelerin yüklenmesi işleminden sonra sorun muhtemelen çözülmüş olacaktır. Bu işlemlerden sonra artık bilgisayarınızda msvcp120.dll hatası almayacaksınız. İşlemlerden sonra msvcp120.dll dosyası indirilip Windows dosyasına kopyalanmalıdır.