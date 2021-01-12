Öne çıkan ürünlerini yeniledi

Yenilenen cihazların her biri taşınabilirlik, üretkenlik ve kullanılabilirlik ön planda tutularak hazırlandı. Sadece 1,2 kg ağırlığında olan ve 14 saate kadar pil ömrü¹ sunan 13,3 inç A30-J, kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar, gün boyu üretken kalmalarını sağlıyor. Yalnızca 1,7 kg** ağırlığında olan 15 inç L50-J tek şarjla 10 saate¹ kadar kullanım sağlarken 1,5 kg ağırlığındaki 14 inç C40-G ise 8 saate kadar kullanım sunuyor. Yansıma önleyici mat ekrana sahip dar çerçeve tasarımı, ekran türleri ve parlaklık düzeyleri cihazları en zorlu aydınlatma koşullarında dahi ideal hale getiriyor. Büyük bir klavye ve ClickPad ile donatılan üç cihaz da tüm gün rahat yazma ve gezinme için Precision Touchpad desteğine sahip.

Yeni modeller, en talepkar çalışanların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Cihazların tamamı sağlam bir kasaya sahip. Kullanıcıların bakteri oluşumundan korunabilmeleri için Satellite Pro C40-G’nin boyalı yüzeylerinde özel bir antibakteriyel boya kullanıldı. Kullanıcılar, %99,9 düzeyinde test edilen bu yüzeyler sayesinde dizüstü bilgisayarlarının bakteri üreme alanı olmayacağından emin oluyor.

Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, "Amacımız öğrencilerden çalışanlara kadar uzanan geniş müşteri yelpazemizde kullanıcıların günlük çalışma hayatlarında en son ve en uygun teknolojileri kullanmalarını sağlamak. Bu nedenle, ürün yelpazemizi 11. Nesil 11th Gen Intel® Core™ işlemcilerle genişletiyor ve aynı zamanda C40-G serisinde daha uygun fiyatlı modeller sunmak için Intel'in 10. Nesil işlemci teknolojilerinden faydalanıyoruz” dedi.

Her biri farklı port ve bağlantı seçenekleri ile tasarlanan cihazlar, kullanıcıların bulundukları yerden bağımsız olarak üretkenliklerini sürdürmelerine olanak tanıyor. USB Type-C bağlantı noktası şarj, bağlantı, görüntü ve veri transferi işlevleri sağlarken, tam boyutlu HDMI bağlantı noktası ve isteğe bağlı USB-C istasyonu daha fazla çevresel bağlantı seçeneği sunuyor. Bu seçeneklere ek olarak C40-G ve A30-J modelinde iki, L50-J modelinde ise üç adet USB 3.1 bağlantı noktası bulunuyor. Mikro SD kart yuvası ise taşınabilir depolama alanı ihtiyaçlarını karşılıyor. Cihazların tamamında Gigabit LAN portu bulunuyor. Kablosuz ağ bağlanabilirliği için ise A30-J ve L50-J Wi-Fi 6 teknolojisini desteklerken C40-G ise Wi-Fi 802.11 AC teknolojisini destekliyor. Satellite Pro L50-J, yüksek hızlı 1 TB PCIe SSD** desteğiyle performans ve depolama kapasitesi açısından daha fazla esneklik sunuyor.

A30-J, L50-J ve C40-G, kullanıcıların müşterileri, meslektaşları ve diğer arkadaşlarıyla kolayca iletişim kurabilmelerini ve iş birliği yapabilmelerini sağlıyor. Tüm cihazlar, 2MP Web kamerası**, stereo hoparlörler ve dahili Cortana özellikli mikrofonla donatıldı. Kullanıcılar ayrıca kendi kulaklıklarını Bluetooth bağlantısı veya mikrofon/kulaklık girişi aracılığıyla kullanabiliyor.

Merkezde güvenlik var

Günümüzün en önemli zorluklarından biri de şirket ve çalışan verilerini korumak. Bu nedenle, A30-J, L50-J ve C40-G oturum açmayı daha güvenli hale getiren parmak izi tarayıcı (SecurePad) ve yetkisiz erişimi önlemek için kullanıcı ve yönetici parolası özelliklerinin yanı sıra Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ile donatıldı. Güvenlik kilidi yuvası fiziksel hırsızlığı önlemeye yardımcı olurken A30-J ve L50-J modelleri, belirli güvenlik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için isteğe bağlı bir akıllı kart yuvasına sahip. Daha fazla kişisel mahremiyet için L50-J** modelinde istendiğinde web kamerasının üzerinin kapatılabilmesini sağlayan bir sürgü kapak bulunuyor.