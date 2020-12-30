Oppo, 2021'de yatırıma devam edecek

Oppo açıklamasına göre, Marka, tüm dünyada salgın ilan edilmesi sebebiyle zorlu geçen 2020 yılında hem globalde hem de Türkiye pazarında önemli gelişmelere imza attı. 16'ncı yılını kutladığı 2020'de farklı alanlarda pek çok yeniliği tüketicileriyle buluşturan Oppo, 5G, yapay zeka, görüntü kalitesi ve VOOC hızlı şarj kategorilerinde bir dizi atılım gerçekleştirdi.

Görüntü kalitesi standardını yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren Şirket, buna ek olarak, 125W hızlı şarjı tanıtarak bu alandaki endüstri lideri konumunu pekiştirirken, INNO DAY 2020'de insan-teknoloji etkileşiminin geleceğini ortaya çıkaran Oppo X 2021, Oppo AR Glass 2021 modellerini ve Oppo CybeReal AR uygulamasını tanıttı. "İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik" vizyonunu paylaşan Oppo, "3+N+X" teknoloji geliştirme stratejisini de açıkladı.

Şirket, "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi. 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Haydarabad'da bulunan Ar-Ge merkezinde bir 5G inovasyon laboratuvarı kurduğunu duyuran Marka, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açacağını açıkladı.

TÜRKİYE PAZARINDA ALINAN ÖDÜLLER

Açıklamaya göre, ikinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Merakla beklenen Reno3 ve Reno4 Serisi kullanıcılar tarafından sevilerek başarılı satış rakamları yakalandı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat Oppo Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu.

Ayırca 2020, Oppo Türkiye'nin ödülleri de aldığı bir yıl oldu. Oppo, Reno 4 Serisi için hazırladığı "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla, katıldığı tüm yarışmalardan ödülle döndü. Sosyal medyada en iyi influencer kullanımları ve en yaratıcı marka-influencer iş birliklerinin ödüllendirildiği InFlow Ödülleri'nde OPPO, "Hayatım Benim Koleksiyonum" kampanyasıyla "En İyi Telekomünikasyon Influencer Kampanyası" kategorisinde ödül kazandı.

Kampanyaların pazarlama süreçlerini merkeze alarak elde ettikleri başarıları ödüllendiren İstanbul Marketing Awards'tan Oppo, Influencer Kullanımı kategorisi ve Geleneksel Marka İletişimi kategorisi dallarında iki ödülle döndü. Reklam ve pazarlama endüstrisinde yaratıcı dünyaya katkı sağlayan tüm ekiplerin başarılarını ödüllendiren Felis Ödülleri'nde ise medya bölümünde Tüketici Elektroniği kategorisinde ödül kazandı.

"YENİ AKILLI ÜRÜNLERİMİZİN TÜRKİYE'DE TÜKETİCİLERİMİZLE BULUŞTUĞU BİR YIL OLACAK"

Açıklamada 2021 hedeflerine ilişkin görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları kaydetti:

"Oppo olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve herkesin hayattan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştiriyor ve bunu sizlere duyuruyoruz. 2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak. 2021'de de Oppo tüketicilerin beklentilerine cevap veren bir marka olmaya devam edecek."​​​​​​​