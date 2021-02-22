Oppo yeni bir akıllı telefon patenti daha aldı! Yeni bir akım mı başlıyor?

Nilay Kamu/ Milliyet.com.tr

Her yıl farklı modellerde ve özelliklerde telefonları karşımıza çıkartan akıllı telefon üreticilerinin yeni bir trende doğru yöneldiklerini söylemek mümkün: Arkada ikincil ekranlı telefonlar.

Bir süre önce popüler hale gelen pop-up kameralı telefonlara ek olarak geçen yıl katlanabilir ekranlı telefonlar furyası başlamıştı. Şimdi ise Xiaomi'nin öncülüğünü yaptığı söylenebilecek bir trend başlıyor gibi duruyor. Oppo arkada ikincil ekranın yer alacağı bir telefon patenti aldı.

Arkada ikincil ekranlı telefonlar bir sonraki trend mi oluyor?

Her yıl farklı tarzlarda telefonlar piyasaya sürülüyor ve diğer markalar da bu noktada birbirini izliyor. Bu yeni teknolojilerden geri kalmak istemeyen teknoloji şirketleri aldıkları patentler ile kendi 'tasarımlarını' oluşturuyor.

Xiaomi Mi Ultra modeli geçenlerde sızdırıldı. Bu kapsamda arka kameranın yanında konumlandırılan ikinci küçük ekran detayı şaşırtmış aynı zamanda bunun yeni bir furyanın başlangıcı olabileceğini anlamıştık.

Oppo'unun yeni çıkan telefon patentindeki tasarıma baktığımızda ise karşımıza Huawei'in Mate 40 Pro tasarımı akıllara geliyor. Telefonun patenti Çin Ulusal Fikri Mülkiyeti(CINPA) üzerinde fark edildi. 91Mobiles tarafından da ortaya çıkartıldığı kadarıyla telefon dairesel bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Yuvarlak kameranın tam ortasına yerleştirilen küçük bir ekran ile telefonunu farklılıaştırmaya çalışan Oppo, bu ekranda tarih ve saat gibi basit bilgilere yer vermeyi hedefliyor. Buna ek olarak patent belgelerinin detaylarında telefonun ön tarafta kavisli bir ekrana sahip olacağı ve kızılötesi sensörleri bünyesine eklemek gibi planları bulunuyor.