Corona virüs nedeniyle Witcher 2. sezonu ertelendi

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, teknoloji, oyun ve spor dünyasını vurdu. Gün geçtikçe Corona virüsün etkileri artmaya devam ediyor. Şimdi de sevilen dizi The Witcher'ın 2. sezon çalışmalarının durdurulduğu ve dizinin ertelendiği açıklandı.

2021 yılında seyircilerle buluşması planlanan The Witcher 2. sezonunun, Corona virüs nedeniyle ertelendiğini belirtelim ve çekimlere tekrardan ne zaman başlanacağı bilinmiyor.

The Witcher dizisinin ilk sezonu, yapılan açıklamalara göre 76 milyon kişi tarafından izlendi.