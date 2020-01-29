Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gaming İstanbul 2020 Milliyet Teknoloji'de!

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri ve Avrasya'nın en büyük oyun fuarı olan Gaming İstanbul bu yıl beşinci kez tekrarlanıyor. 30 Ocak-2 Şubat arasında düzenlenmesi planlanan Gaming İstanbul fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Her yıl birbirinden önemli oyun yapımcılarının katıldığı "İçinde oyun olan oyun fuarı" Gaming İstanbul'a bu yılda birbirinden önemli firmalar katılıyor.

Gaming İstanbul 2020 Katılımcıları

Gaming İstanbul'a bu sene, katılan en önemli oyun yapımcılarının başında TaleWorlds geliyor. Fuara gelen oyunseverler uzun zamandır geliştirilen Mount & Blade 2 Bannerlord'u oynama fırsatı yakalayacak. Önemli mecralar tarafından "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 100 oyunu" listesine giren Mount & Blade'den sonra yeni oyun merakla bekleniyor.

TaleWorlds'ün yanı sıra Conan Exiles'ın yapımcısı Funcom, Zio Gaming, WWD, Nimo TV, Logitech, BAU, Aerosoft, Masamo, Omen, Redbull, Monster Energy, Dreamers Figure, Zicco's gibi önemli markalar katılıyor.

Birbirinden farklı gelişmelere tanık olmak, oyunları deneyimlemek ve Can Sungur, PintiPanda ve EastersGamerTV ile tanışma fırsatını yakalamak için Gaming İstanbul'a uğramayı unutmayın!