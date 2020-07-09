Alman uçak gemileri World of Warships'te rüzgar estirmeye geliyor

World of Warships, Alman uçak gemilerinin Erken Erişim'de uzun zamandır beklenen tanıtımına odaklanan yeni bir etkinliği başlatan yeni 0.9.6 güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Yeni Alman uçak gemileri Seviye IV Rhein, Seviye VI Weser ve Seviye VIII August von Parseval'dır. Bunların üçü de Alman Taşıyıcıları konteynırlarından atılabilen özel savaş görevleri tamamlanarak elde edilebilecek.

Alman uçak gemileri oyuncularla buluşuyor

World of Warships'te yer alan tarihi Alman uçak gemileri, II. Dünya Savaşı sırasında tasarlandı. Tasarlananlardan bazıları kısmen inşa edildi, ancak hiçbir zaman konuşlandırılmadı ya da fırlatılamadı. World of Warships'te, bu yeni bir mühimmat türü olan saldırı uçakları başarılı olursa düşman kalelerine ağır hasar verebilecek zırh delici roketler ile donatıldı. Alman bombardıman uçakları, en etkili şekilde yavaş hedeflere düşürülen zırh delici bombalar taşır. Torpidolar kısa menzilli ve hızlıdır, ancak sadece orta derecede hasar verir. Uçakların kendilerinin yüksek seyir hızları olmasına rağmen HP havuzları konusunda biraz kırılgan olarak oyuncularla buluşacak.

Ayrıca cephanelikte, karşılığında Aşama X Großer Kurfürst, Aşama X Z-52, Aşama X Hindenburg ve Aşama X Manfred von Richthofen için kalıcı Demir Haç kalıcı kamuflajı, "Siyah-Beyaz-Kırmızı" genişletilebilir kamuflaj modelleri, krediler ve sinyaller elde edilebilen Alman Nişanları, yakında çıkacak özel savaş zincir görevleri tamamlanarak elde edilebilecek.

Yeni Alman uçak gemileri ödül kazandıracak

Yeni Alman uçak gemileri, savaş görevlerini tamamlayan oyuncuların yanı sıra direktifler, günlük gönderiler ve canlı yayınları izlerken ödül olarak verilen Alman Taşıyıcıları konteynırları aracılığıyla elde edilebilecek. Konteynerler ayrıca yeni "Siyah-Beyaz-Kırmızı" harcanabilir kamuflaj ve diğer ödülleri düşürebilir.

Ayrıca 0.9.6 Güncellemesi, oyunculara tamamen yeniden işlenmiş ve yeniden adlandırılmış bir ekipman menüsü sunacak. Oyuncular tek bir pencerede hızlı bir bakışta bir geminin yükseltmelerini, sarf malzemelerini ve modüllerini yönetmek için daha akıcı bir ara yüzden yararlanabilir. Henüz satın alınmamış gemiler, yeni gemi önizleme modunda da görüntülenebilir. Güncelleme ayrıca oyunculara işleri basitleştirecek birçok ilginç ve kullanışlı değişiklik içeriyor.

0.9.6 güncellemesi ile oyuncular birçok yeni içeriğin keyfini çıkarabilecek. Oyuna yeni gelecek bu güncelleme, seviye VIII gemileri, Hamburg Limanı’nın güncellenmiş versiyonunu, ses motoru ve ses efektleri güncellemeleri, Azur Lane, Dragon ve Sarushima Base Limanları ve Deniz Üssü’ndeki gelişmiş HDR iyileştirmeleri ile 7vs7 Dereceli Savaşlar Sezonu’nu başlatıyor.