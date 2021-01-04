Assassin's Creed Origins Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri
Assassin’s Creed Origins bilgisayar oyun severlerin en çok tercih ettiği oyunlardan birisidir. Özellikle macera ya da aksiyon tarzı oyun severler için Assassin’s Creed Origins harika bir seçimdir. Bu bakımdan da bu kategoride en çok tercih edile popüler oyunların en başında yer almaktadır. Sistem gereksinimleri nedir ya da boyutu kaçtır gibi soruları sizler için derledik.
Assassin’s Creed Origins hikaye tarzı oyun severler için en iyi tercihlerden bir tanesidir. Piyasada da oldukça takipçisi olduğundan dolayı yeniliklerine devam etmektedirler. Fakat Assassin’s Creed Origins oynamak için bazı gereksinimler vardır. İşte Assassin's Creed Origins sistem gereksinimleri şu şekildedir:
Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) işletim sistemi
Intel Core i5-2400s 2.5 GHz ya da AMD FX-6350 3.9 GHz işlemci
6 GB RAM boyutundaki RAM
NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD R9 270 ekran kartı
Bu gereksinimlerin tamamı minimum gerekenlerdir.
Assassin’s Creed Origins GB Olarak Boyutu ve Özellikleri Nelerdir?
Assassin’s Creed Origins'in çıktığı anda herkes 42.3 GB boyuta sahip olduğunu gördü. Bu boyut bu seviyede olan bir oyun için ortalama olarak belirlenmiş. Yani aslında Assassin’s Creed Origins oynamak isteyenlerin bundan daha fazla boyuta ihtiyacı var. Ortalama olarak 50 GB boyutundaki bir alan yeterli olacaktır. Gelmesi muhtemel güncellemeler ile boyut zaten artacaktır. Bu yüzden 50 GB alan tüm oyuncular için yeterlidir.