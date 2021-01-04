Assassin's Creed Origins Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Assassin’s Creed Origins hikaye tarzı oyun severler için en iyi tercihlerden bir tanesidir. Piyasada da oldukça takipçisi olduğundan dolayı yeniliklerine devam etmektedirler. Fakat Assassin’s Creed Origins oynamak için bazı gereksinimler vardır. İşte Assassin's Creed Origins sistem gereksinimleri şu şekildedir:

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit) işletim sistemi

Intel Core i5-2400s 2.5 GHz ya da AMD FX-6350 3.9 GHz işlemci

6 GB RAM boyutundaki RAM

NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD R9 270 ekran kartı

Bu gereksinimlerin tamamı minimum gerekenlerdir.

Assassin’s Creed Origins GB Olarak Boyutu ve Özellikleri Nelerdir?

Assassin’s Creed Origins'in çıktığı anda herkes 42.3 GB boyuta sahip olduğunu gördü. Bu boyut bu seviyede olan bir oyun için ortalama olarak belirlenmiş. Yani aslında Assassin’s Creed Origins oynamak isteyenlerin bundan daha fazla boyuta ihtiyacı var. Ortalama olarak 50 GB boyutundaki bir alan yeterli olacaktır. Gelmesi muhtemel güncellemeler ile boyut zaten artacaktır. Bu yüzden 50 GB alan tüm oyuncular için yeterlidir.