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    HaberlerOyun Haberleri Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:30 |

    Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler?

    2014 yılında piyasaya sürülen Assetto Corsa oyununu oynamak için gerekli sistem gereksinimleri neler?

    Assetto Corsa sistem gereksinimleri neler?

    DirectX 11 grafik motoru ile tasarlanan Assetto Corsa'nın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte sevilen yarış oyunun sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10
    • İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10
    • İşlemci: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Ekran Kartı: DirectX 11 (e.g. AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
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