Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 5 minimum PC gereksinimleri...

Electronic Arts ve DICE şirketleri tarafından geliştirilen ve 2. Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield 5'in sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 minimum hangi PC özelliklerine gereksinim duyuyor? İşte Battlefield 5 PC sistem gereksinimleri...

Battlefield 5 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci (AMD): AMD FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 6600K

RAM: 8GB RAM

Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 2GB

Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX version: DirectX 11.0

Depolama alanı: 50GB



Önerilen sistem gereksinimleri



İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790

RAM: 16GB RAM veya 12GB RAM

Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB

Ekran kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

DirectX: DirectX 11.1

Depolama alanı: 50GB