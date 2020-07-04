Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 5 minimum PC gereksinimleri...
2. Dünya Savaşı’nı konu alan ve oyun severlerin gözdesi haline gelen Battlefield 5 oyununun sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...
Electronic Arts ve DICE şirketleri tarafından geliştirilen ve 2. Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield 5'in sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 minimum hangi PC özelliklerine gereksinim duyuyor? İşte Battlefield 5 PC sistem gereksinimleri...
Battlefield 5 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
İşlemci (AMD): AMD FX-8350
İşlemci (Intel): Core i5 6600K
RAM: 8GB RAM
Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 2GB
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX version: DirectX 11.0
Depolama alanı: 50GB
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
RAM: 16GB RAM veya 12GB RAM
Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
DirectX: DirectX 11.1
Depolama alanı: 50GB