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    HaberlerOyun Haberleri Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 5 minimum PC gereksinimleri...
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    04.07.2020 - 10:08 |

    Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 5 minimum PC gereksinimleri...

    2. Dünya Savaşı’nı konu alan ve oyun severlerin gözdesi haline gelen Battlefield 5 oyununun sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...

    Battlefield 5 sistem gereksinimleri neler? İşte Battlefield 5 minimum PC gereksinimleri...

    Electronic Arts ve DICE şirketleri tarafından geliştirilen ve 2. Dünya Savaşı’nı konu alan Battlefield 5'in sistem gereksinimleri neler? Battlefield 5 minimum hangi PC özelliklerine gereksinim duyuyor? İşte Battlefield 5 PC sistem gereksinimleri...

    Battlefield 5 sistem gereksinimleri
    Minimum sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
    İşlemci (AMD): AMD FX-8350
    İşlemci (Intel): Core i5 6600K
    RAM: 8GB RAM
    Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 2GB
    Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
    DirectX version: DirectX 11.0
    Depolama alanı: 50GB

    Önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
    İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
    İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
    RAM: 16GB RAM veya 12GB RAM
    Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
    Ekran kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
    DirectX: DirectX 11.1
    Depolama alanı: 50GB

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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