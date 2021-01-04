Borderlands 2 Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Gearbox Software oyun şirketi tarafından Borderlands 2 geliştirilmiştir. Oyunu yayınlayan şirket olan 2K Games de pazarlık aşamasında görevlidir. Genel olarak aksiyon ve de ilk şahıs nişancı oyunları severlerin en gözde oyunu olmaya hak kazanmıştır. Bu yüzden de bazı gereksinimler bu oyuncular tarafından karşılanır. Borderlands 2 sistem gereksinimleri şöyledir:

İşletim sistemi olarak Windows XP SP3

Intel / AMD Dual Core – 2.4 GHz işlemci

Minimum 4 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 560 ya da ATI Radeon HD 5850 ekran kartı

Tüm bu sistem gereksinimleri minimum düzeydedir.

Borderlands 2 GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Borderlands 2 çok yüksek boyutta olan bir oyun değildir. Oyunun piyasaya sürülmesi ile birlikte oyuncular 13 GB olan bir oyun ile karşılaştı. Buna rağmen oyunun rahat bir biçimde oynanabilmesi için minimum 20 GB boş alan gerekir. 13 GB da bu oyunun oynanması için yeterli olacaktır. Fakat oyunun çıkmasının ardından güncellemeler de gelebilmektedir. Bu güncellemeler de ek bir depolama alanına ihtiyaç duyduğundan dolayı minimum 20 GB önerilmiştir.