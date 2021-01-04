Borderlands 2 Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri
Borderlands 2 oyun tutkunlarının favori oyunlarından bir tanesidir. Boyutu ve sistem gereksinimleri bakımından da oyuncuları çok zorlamaz. Buna rağmen bazı minimum düzeyde gereksinimleri sunar. Tabi ki de bu gereksinimlerin artması oyun kalitesini de arttırır. Borderlands 2 sistem gereksinimleri ve GB olarak boyutu nedir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Gearbox Software oyun şirketi tarafından Borderlands 2 geliştirilmiştir. Oyunu yayınlayan şirket olan 2K Games de pazarlık aşamasında görevlidir. Genel olarak aksiyon ve de ilk şahıs nişancı oyunları severlerin en gözde oyunu olmaya hak kazanmıştır. Bu yüzden de bazı gereksinimler bu oyuncular tarafından karşılanır. Borderlands 2 sistem gereksinimleri şöyledir:
İşletim sistemi olarak Windows XP SP3
Intel / AMD Dual Core – 2.4 GHz işlemci
Minimum 4 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 560 ya da ATI Radeon HD 5850 ekran kartı
Tüm bu sistem gereksinimleri minimum düzeydedir.
Borderlands 2 GB Olarak Boyutu ve Özellikleri
Borderlands 2 çok yüksek boyutta olan bir oyun değildir. Oyunun piyasaya sürülmesi ile birlikte oyuncular 13 GB olan bir oyun ile karşılaştı. Buna rağmen oyunun rahat bir biçimde oynanabilmesi için minimum 20 GB boş alan gerekir. 13 GB da bu oyunun oynanması için yeterli olacaktır. Fakat oyunun çıkmasının ardından güncellemeler de gelebilmektedir. Bu güncellemeler de ek bir depolama alanına ihtiyaç duyduğundan dolayı minimum 20 GB önerilmiştir.