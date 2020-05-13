Bugüne kadar kaç adet PlayStation 4 satıldı?

Güncel kullanılan konsollar arasında, büyük bir satış başarısı yakalayarak diğer konsolların önüne geçen PlayStation 4, 2013 yılından bugüne kaç adet sattı? Bu soru Sony tarafından yanıtlandı. İşte Sony PlayStation 4'ün 7 sene içinde yakaladığı satış rakamı...

PlayStation 4 kaç adet sattı?

Sony, geçtiğimiz şubat ayında 108.9 milyon adet sattığını açıklamıştı. Yeni gelen açıklamaya göre bu sayı 110.4 milyon adedi geçti. Son zamanlarda satış rakamının azaldığını görebiliriz. Bunun en büyük nedeninin ise sene sonunda PlayStation 5'in satışa sunulacak olması. Konsol oyunu oynamak isteyen kişilerin, şimdiden yeni konsol için hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz.

PlayStation 4, Sony'nin bugüne kadar en çok sattığı ikinci oyun konsolu olmayı başardı. İlk sırada PlayStation 2 bulunuyor ve tahtından kolay kolay inecek gibi de durmuyor. PlayStation 2 satışta bulunduğu süre boyunca 155 milyondan fazla satmayı başarmıştı.