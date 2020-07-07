Call of Duty 4 Modern Warfare (CoD 4) sistem gereksinimleri

Sevilen savaş oyunlarının başında gelen Call of Duty Modern Warfare (CoD 4) oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyaç var? İşte Call of Duty Modern Warfare'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Miminum:

Windows 7 veya Windows 10 işletim sistemi (64 bit)

Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemci

Nvidia Geforce GTX 670 - Nvidia Geforce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartı

8 GB RAM

DirectX 12 desteği

175 GB boş alan

Önerilen: