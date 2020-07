Call of duty black ops 2 sistem gereksinimleri - Minimum PC özellikleri

Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 için 13 Kasım 2012'de ve 18 Kasım'da Kuzey Amerika'da ve 30 Kasım'da Wii U için yayınlandı. Black Ops 2, Call of Duty serisinin dokuzuncu oyunu, 2010'daki Call of Duty: Black Ops oyununun devamı ve Wii U için ilk Call of Duty oyunudur.

Oyunun mücadelesi Black Ops'un hikayesini takip ediyor ve iki farklı zaman diliminde belirleniyor; 1980'lerin sonu ve 2025. 80'li yıllarda oyuncu Black Ops'un kahramanları olan Alex Mason ve Frank Woods arasındaki kontrolü ele geçirirken, 2025'te oyuncu Mason'un oğlu David (kod adı “Section”) kontrolünü üstleniyor. Her iki zaman periyodu da, 80'li yıllarda Woods'u kaçırmaktan ve 2025'te ikinci bir Soğuk Savaş'ı tetiklemekten sorumlu Nikaragua karteli lideri Raul Menendez'i izleyen karakterleri içeriyor. Mücadele, doğrusal olmayan oyun oynamaya ve çoklu sonlara sahiptir.

Black Ops II, oyuncunun tercihinin hem mevcut görevi hem de hikayenin genel seyrini etkilediği dallanma hikayelerini içeren ilk Call of Duty oyunudur. "Strike Force görevleri" olarak bilinen bu dallanma hikayeleri, 2025 senaryosu boyunca ortaya çıkar ve kalıcı ölümle sonuçlanır. Bu görevlerin başarısı veya başarısızlığı, daha geniş mücadele hikayesi için sonuçlar doğurabilir. Oyuncu yeni bir mücadele başlatmazsa, görevlerden birini seçmek diğerlerini kilitler.

Call of Duty Black Ops 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

- İşletim Sistemi: Windows Vista SP2 veya Windows 7. Windows XP desteklenmiyor

- İşlemci: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz veya AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz

- Bellek: 2 GB for 32-bit OS veya 4 GB for 64-bit OS

- Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8800GT 512 MB veya ATI Radeon HD 3870 512 MB

- DirectX: Sürüm 9.0c

- Sabit Disk: 16 GB

- Ses: DirectX 11.0c uyumlu