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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 14:32 |

    Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler?

    Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri sonunda belli oldu. Bilgisayarınız Call of Duty Black Ops 4 oynamak için hazır mı?

    Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler? Hikaye modu olmadan karşımıza gelen Call of Duty Black Ops 4'ün minümum ve önerilen sistem gereksinimleri haberimizde...

    Minimum sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

    İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i3 4340

    Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0)

    Bellek: 8GB RAM

    Çözünürlük: 720p

    Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

    Video Ayarları: Düşük

    Depolama Alanı: 55 GB

    Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    Önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

    İşlemci: Ryzen 5 1600x, Intel Core i5-2500K

    Ekran Kartı: AMD RX 580 /AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB

    Bellek: 12 GB RAM

    Çözünürlük: 1080p

    Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

    Video Ayarları: Yüksek

    Depolama Alanı: 55 GB

    Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    4K için önerilen sistem gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

    İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 8700K

    Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM – Shader Model 5.0)

    Bellek: 16 GB RAM

    Çözünürlük: 4K

    Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

    Video Ayarları: Yüksek

    Depolama Alanı: 55 GB

    Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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