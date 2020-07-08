Sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler? Hikaye modu olmadan karşımıza gelen Call of Duty Black Ops 4'ün minümum ve önerilen sistem gereksinimleri haberimizde...

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i3 4340

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0)

Bellek: 8GB RAM

Çözünürlük: 720p

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

Video Ayarları: Düşük

Depolama Alanı: 55 GB

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Ryzen 5 1600x, Intel Core i5-2500K

Ekran Kartı: AMD RX 580 /AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB

Bellek: 12 GB RAM

Çözünürlük: 1080p

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

Video Ayarları: Yüksek

Depolama Alanı: 55 GB

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

4K için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 8700K

Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM – Shader Model 5.0)

Bellek: 16 GB RAM

Çözünürlük: 4K

Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS

Video Ayarları: Yüksek

Depolama Alanı: 55 GB

Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı