Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler?
Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri sonunda belli oldu. Bilgisayarınız Call of Duty Black Ops 4 oynamak için hazır mı?
Sevilen savaş oyunlarından biri olan Call of Duty Black Ops 4 sistem gereksinimleri neler? Hikaye modu olmadan karşımıza gelen Call of Duty Black Ops 4'ün minümum ve önerilen sistem gereksinimleri haberimizde...
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 – 1200, Intel Core i3 4340
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 veya NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM – Shader Model 5.0)
Bellek: 8GB RAM
Çözünürlük: 720p
Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS
Video Ayarları: Düşük
Depolama Alanı: 55 GB
Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Ryzen 5 1600x, Intel Core i5-2500K
Ekran Kartı: AMD RX 580 /AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB
Bellek: 12 GB RAM
Çözünürlük: 1080p
Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS
Video Ayarları: Yüksek
Depolama Alanı: 55 GB
Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
4K için önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
İşlemci: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 8700K
Ekran Kartı: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM – Shader Model 5.0)
Bellek: 16 GB RAM
Çözünürlük: 4K
Varsayılan yenileme hızı: 30 FPS
Video Ayarları: Yüksek
Depolama Alanı: 55 GB
Ses: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı