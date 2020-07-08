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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:07 |

    Call of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler?

    Activision bünyesindeki Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty Ghosts'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Call of Duty Ghosts sistem gereksinimleri neler?

    Activision bünyesindeki Infinity Ward tarafından IW Engine‘in güncel bir versiyonu ile geliştirilen Call of Duty Ghosts‘un resmi sistem gereksinimleri açıklandı.

    Call of Duty Ghosts‘un sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit
    • CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHZ / AMD Phenom X3 8750 2.4 GHZ veya üstü
    • RAM: 6 GB RAM
    • Sabit Disk: 50 GB boş depolama alanı
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / ATI Radeon HD 5870 veya üstü (Tavsiye edilen: GTX780)
    • Ses: DirectX uyumlu ses kartı
    • DirectX: 11
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