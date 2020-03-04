Call of Duty Mobile Online’dan Zombi Modu Kalkıyor

Yapılan açıklamaya göre, Call of Duty Mobile oyunu son sezonun ardından büyük bir güncelleme alacak bu güncelleme ile Activision şirketi 25 Mart tarihinde Call of Duty mobile online oyunundan zombiler modunu da kaldıracak.

Açıklamanın ardından bu modda yapılan uygulama içi satın alım yapımış oyunculara şirketin geri ödeme teklif edip etmeyeceği ise belli değil. Activision kaldırılan modun Nacht Der Untoten haritası ile birlikte geri getirebileceğini söylesede Zombiler modu’nun direktörü Jason Blundell’in şirketten ayrılmasının ardından zombiler modunun kaldırılması oyuncuların kafasını karıştırdı.

İşte Activision şirketinin yaptığı açıklama;

“Biz her zaman bu modun sınırlı olduğunu belirtmiştik fakat bitiş tarihini açıklamamıştık. Bu modun nasıl karşılanacağını, nasıl geri bildirim alacağını ve gelecek için bu modu nasıl şekillendireceğimizi görmek istedik. Fakat mod istediğimiz seviyeye ulaşamadı. İkinci harita Nacht Der Untoten ise global versiyonda yer almayacak. Eğer modun yeterli kaliteye ulaştığına karar verirsek Nacht Der Untoten ile birlikte bu modu yeniden getirebiliriz fakat şu anki önceliğimiz Çok Oyunculu, Battle Royale ve Ranked gibi modları geliştirmek.”