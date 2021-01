Call Of Duty Mobile Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Akıcı grafikleri, her zevke uygun olan bölüm tasarımları ve ülkemizde dahil olmak üzere dünya genelinde pek çok oyuncunun bulunması Call of Duty Mobile’nin en iyi özellikleri arasında bulunur. Her cihazda kolaylıkla çalıştırılabilmesi için ise oldukça iyi bir optimizasyon çalışması yürütülmüştür.

GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Farklı platformlar ve segmentteki cihazlar için özel olarak geliştirilen Call of Duty Mobile’ı neredeyse her türlü cihazda oynamak mümkündür. Bilgisayar, tablet android ve iOS cihazlar olmak üzere 4'e ayrılan bu durum farklı sistem gereksinimlerini beraberinde getiriyor.

Call of Duty Mobile sistem gereksinimleri bilgisayarlar için Intel i3 550 3.2 GHz hıza sahip olan işlemcidir. Oyunun sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için ise minimum İntel HD 4000 grafik kartı tavsiye ediliyor.

4 GB RAM ve oyun için 3 GB depolama alanı bilgisayarınızdan sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için yeterlidir. Android cihazlar üzerinden Call of Duty Mobile oynamak isterseniz diye en az Android 5.1 yazılıma sahip olan cihazlar gereklidir.

2 GB üstü Ram'e sahip olması da oyunun en iyi performansı gösterebilmesi için gereklilikler arasında bulunur. iOS cihazlar üzerinden Call of Duty Mobile oynayabilmek için iOS 9 ve üstü bir işletim sistemi ve en az 1 GB ram gereklidir. Hem Android hem de iOS cihazlar için önerilen depolama alanı ise 2.3 GB’dır.