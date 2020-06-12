Call of Duty: Mobile’ın 7. Sezonu ‘’Radyokaktif Ajan’’ başlıyor

Ayrıca Modern Warfare oyunundan Gulag haritası, yeni sezon Savaş Bileti, sezonluk etkinlikler ve daha fazlası da oyuna ekleniyor.Radyoaktif Ajan ve savaş bileti güncellemesi Android ve iOS cihazlar üzerinden indirilebilir.

Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek ekipman ve içerik güncellemeleri ise şu şekilde;

Yeni Çok Oyunculu Haritaları – Tunusya ve Gulag

Yeni Klasik Gunfight Modu

Yeni Çok Oyunculu Scorestreak – Cluster Strike

Büyük Battle Royale Genişlemesi

7 adet yeni bölge - Black Market, Harbor, Sanitarium ve daha fazlası

Yeni Bölüm Sonu Canavarı - Butcher

Yeni Battle Royale Sınıfı – Smoke Bomber

Yeni Araç – Tank

Sezon 7: Radyoaktif Ajan Savaş Bileti