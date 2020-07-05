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    HaberlerOyun Haberleri Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Call of Duty: Modern Warfare 2 minimum pc özellikleri
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    05.07.2020 - 18:02 |

    Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Call of Duty: Modern Warfare 2 minimum pc özellikleri

    Oyunseverlerin en sevdiği oyunlar arasında yer alan Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri hakkında bilmeniz gereken her şey!

    Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Call of Duty: Modern Warfare 2 minimum pc özellikleri

    Kısa bir süre önce ilk olarak PlayStation 4 platformunda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered için sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri neler? İşte cevabı!

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)
    İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300Bellek: 8 GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670/ NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 11.0 uyumlu sistem
    Depolama Alanı: 80 GB
    Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

    Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: En son güncellemesi ile Windows 10 (64-bit)
    İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X
    Bellek: 12 GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390/ AMD Radeon RX 580 - DirectX 11.0 uyumlu sistem
    Depolama Alanı: 80 GB
    Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

    Ölüdeniz'e karşı yamaç paraşütüyle televizyon keyfiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.
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