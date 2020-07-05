Call of Duty: Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri - Call of Duty: Modern Warfare 2 minimum pc özellikleri

Kısa bir süre önce ilk olarak PlayStation 4 platformunda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered için sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri neler? İşte cevabı!

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 Hizmet Paketi 1 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670/ NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 11.0 uyumlu sistem

Depolama Alanı: 80 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: En son güncellemesi ile Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970/ NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon R9 390/ AMD Radeon RX 580 - DirectX 11.0 uyumlu sistem

Depolama Alanı: 80 GB

Ağ: Genişbantlı internet bağlantısı