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    HaberlerOyun Haberleri Call Of Duty Warzone Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri
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    04.01.2021 - 15:44 |

    Call Of Duty Warzone Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Şüphesiz oyun piyasasında en beğenilen ve uzun zamandır kitlesini kaybetmemiş oyunlardan biri de Call of Duty. Son oyunun üzerinden belki çok zaman geçmedi ama, Call of Duty yine yeni bir oyunla, Warzone'la karşımıza çıktı. Peki, Call of Duty Warzone sistem gereksinimleri neler? GB olarak boyutu ve özellikleri neler? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

    Call Of Duty Warzone Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

     Call of Duty Warzone her ne kadar çok başarılı ve görsel açıdan çok büyük şeyler sunan bir oyun olsa da, bu oyunun sistem gereksinimlerini karşılayacak güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var.

     Call Of Duty Warzone Sistem Gereksinimleri - GB olarak boyutu ve özellikleri

     Call of Duty'nin ilk oyunları hemen hemen tüm bilgisayarlarda oynanabilse de, artık görsel olarak çok gelişen son oyunları oynamak için güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuluyor. Call of Duty Warzone'un minimum sistem gereksinimlerini şu şekilde listeleyebiliriz.

    İntel Core i3-4340 işlemci (ya da AMD FX-6300)

    8 GB Ram

    Windows 7 64 Bit Server Pack 1 işletim sistemi (ya da Windows 10 64 bit)

    NVIDIA GeForce GTX 670 ekran kartı (ya da GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950)

    175 GB boş alan

    Call of Duty War Zone'un oyun boyutu 175 GB olarak karşımıza çıktı. Fakat sonradan gelebilecek olan güncellemeler ile birlikte, oyunun diskte kapladığı alanın daha da artabileceği son gelen haberler arasında.

     

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