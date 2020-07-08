08.07.2020 - 14:46 |
Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri neler?
Call of Duty serisi World War II ile birlikte köklerine dönüş yapan oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Call of Duty WW2'nin minimum ve önerşlen sistem gereksinimleri...
FPS türü ve savaş oyunlarını sevenlerin favorisi olan Call of Duty WW2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri...
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i3 3225 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1400
- RAM: 8GB RAM
- HDD: 90GB HD boş alan
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 veya ATI Radeon HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550
- DirectX: Version 11.0
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD Ryzen R5 1600X
- RAM: 12GB RAM
- HDD: 90GB HD boş alan
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 @ 6GB veya AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580
- DirectX: Version 11.0