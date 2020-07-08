Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri neler?

FPS türü ve savaş oyunlarını sevenlerin favorisi olan Call of Duty WW2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. İşte Call of Duty WW2 sistem gereksinimleri...

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit ve üzeri

İşlemci: Intel Core i3 3225 3.3 GHz veya AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8GB RAM

HDD: 90GB HD boş alan

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 veya ATI Radeon HD 7850 @ 2GB / AMD RX 550

DirectX: Version 11.0

Önerilen: