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    HaberlerOyun Haberleri Crysis sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 15:03 |

    Crysis sistem gereksinimleri neler?

    Mükemmel grafikleri ve sınırları zorlayan sistem gereksinimine sahip olan Crysis'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Cevabı haberimizde...

    Crysis sistem gereksinimleri neler?

    Bilgisayarınızın, Crysis oyununun çalışabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimleri taşıyıp taşımadığını biliyor musunuz? İşte Crysis'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Crysis Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
    • İşleci: Intel Pentium 4 3.20GHz
    • Video Card: GeForce 6800 / RADEON 9800 PRO
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 12 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Crysis Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista
    • İşleci: Intel Core 2 DUO 2.2 GHz / Athlon 64 X2 4400+
    • Video Card: 8800 GTS
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 12 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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