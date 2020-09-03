Discord nedir, nasıl kullanılır? Oyunlarda Discord yazılımının başlıca avantajları

Discord uygulaması oyun içi iletişim programlarından bir tanesidir. Discord uygulamasını kullanarak çevrimiçi oyunlar oynarken arkadaşlarınız ile kolaylıkla iletişim kurabilirsiniz.

Discord Nedir?

Discord programı aslında bir sohbet programıdır. Bu uygulama ile değişik insanlarla internet üzerinden sesli ya da yazılı olarak iletişim kurmak mümkündür. Discord özellikle çevrimiçi oyun oynayan kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Bu uygulama ile görüntülü konuşma yapmak da mümkündür.

Nasıl Kullanılır?

Discord uygulamasını kullanabilmeniz için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra uygulamayı kurmanız ve gerekli ayarları yapmanız gerekir. Daha sonra dilerseniz bir sunucu bulabilir ya da kendi sunucunuzu oluşturabilirsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra arkadaşlarınızı davet ederek konuşmaya başlayabilirsiniz.

Discord uygulamasında sunucular üzerinden konuşmalar ve yazışmalar yapılmaktadır. Eğer bir toplulukla ya da arkadaşınızla iletişim kurmak istiyorsanız bunun için bir sunucuya bağlanmanız gerekmektedir. Dilerseniz ücretsiz bir şekilde kendiniz bir sunucu kurabilirsiniz ya da var olan sunucular üzerinden iletişiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sunucular herkese açık olabilir ya da özel yapılabilir. Bu tamamen isteğe bağlı bir durumdur. Herkese açık olan sunuculara tıklayarak kolaylıkla girilebilir. Özel olan sunuculara ise davetiye kodu ile girilmektedir.

Sunucu kurduğunuz zaman sesli veya yazılı iletişimler için farklı odalar oluşturma imkanınız bulunmaktadır.

Oyunlarda Discord Yazılımının Başlıca Avantajı

Discord uygulamasını kullanmak son derece basittir. Oldukça sade bir ara yüzü bulunmaktadır. Bu uygulamayı kullandığınız zaman herhangi bir performans düşüklüğü ile karşı karşıya kalmazsınız. Uygulamayı kullanan kişilere yetki atamak mümkündür. Sizinle aynı tarz ilgi alanı bulunan insanlar ile kolaylıkla tanışabilir ve bir araya gelebilirsiniz.

Discord uygulamasının pek çok güzel özelliği bulunmaktadır. Bu uygulama çevrimiçi oyun oynanırken kullanıldığında performansı kötü anlamda asla etkilemez. Negatif bir etkisi yoktur. Bu sebeple de oyuncular tarafından daha çok tercih edilmektedir. Uygulamada bir sunucu kurduğunuz zaman sunucu içerisindeki kişilere yetkiler vermeniz de mümkündür.