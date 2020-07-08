Dying Light sistem gereksinimleri neler?

Çıktığı günden bu yana sevilen oyunlardan biri olmayı başaran, açık dünya, zmbi ve parkur temalı Dying Light'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Dyginh Light'ın sistem gereksinimleri...

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 81. 64-bit

İşlemci: Intel i5-2500 3.3GHz / Amd FX-8320 3.5 GHz

Bellek: 8 GB DDR 3

Disk Alanı: 40 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Ses: DirectX 10 destekli kart

Önerilen sistem ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 81. 64-bit

İşlemci: Intel i5-4670K 3.4GHz / Amd FX-8350 4.0 GHz

Bellek: 16 GB DDR 3

Disk Alanı: 40 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290

Ses: DirectX 10 destekli kart