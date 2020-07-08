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    HaberlerOyun Haberleri Dying Light sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:12 |

    Dying Light sistem gereksinimleri neler?

    Açık dünya, zombi ve parkur temasını birleştiren Dying Light'ın sistem gereksinimleri neler?

    Dying Light sistem gereksinimleri neler?

    Çıktığı günden bu yana sevilen oyunlardan biri olmayı başaran, açık dünya, zmbi ve parkur temalı Dying Light'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Dyginh Light'ın sistem gereksinimleri...

    Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 81. 64-bit

    İşlemci: Intel i5-2500 3.3GHz / Amd FX-8320 3.5 GHz

    Bellek: 8 GB DDR 3

    Disk Alanı: 40 GB

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

    Ses: DirectX 10 destekli kart

    Önerilen sistem ise şu şekilde:

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 8 64-bit / Windows 81. 64-bit

    İşlemci: Intel i5-4670K 3.4GHz / Amd FX-8350 4.0 GHz

    Bellek: 16 GB DDR 3

    Disk Alanı: 40 GB

    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290

    Ses: DirectX 10 destekli kart

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