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    HaberlerOyun Haberleri Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 16:47 |

    Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler?

    Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler?

    2012 yılında yayınlanan ve en sevilen tır simülasyonu oyunlarından biri olan Euro Truck Simulator 2'nin önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8

    • İşlemci: Dual core CPU 2.4 GHz

    • Bellek: 2 GB RAM

    • 256 MB’dan fazla grafik kartı GeForce 7600 GT-class ve ya daha üst seviye olmalı

    • Boş Alan: 4 GB HDD kullanılabilir alan

    • DirectX: 10

    • Ses: Direct-X uyumlu ses kartı

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7/8

    • İşlemci: Dual core CPU 3.0 GHz

    • Bellek: 4 GB RAM

    • Grafik kartı: 1024 MB Bellek GeForce GTS 450-class ve ya daha üst seviye ekran kartı olmalıdır

    • Boş Alan: 10 GB HDD kullanılabilir alan

    • DirectX: 10

    • Ses: Direct-X uyumlu ses kartı

    MAC OS X

    Minimum:

    • OS: 10.9+ (Mavericks) 

    • İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz 

    • Bellek:2 GB RAM 

    • Grafik:GeForce 7600 GT sınıfır ve eş değerinde

    • Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan

     

    Önerilen:

    • OS: 10.9+ (Mavericks) 

    • Processor:Quad core CPU 3.0 GHz 

    • Memory:4 GB RAM 

    • Grafik:GeForce GTS 450-sınıfı veya daha iyisi

    • Hard Drive:10 GB HD kullanılabilir alan

    Steam OS + Linux

    Minimum: 

    • İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04 

    • İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz 

    • bELLEK:2 GB RAM 

    • Grafik:GeForce 7600 GT-sınıfı ve eş değerinde

    • ATI veya  NVidia sürücülerinin son ikili sürümü (MESA, ETS 2 ile güvenilir bir şekilde çalışmayabilir)

    • Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan

    Önerilen: 

    • İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04 

    • İşlemci:Quad core CPU 3.0 GHz 

    • Bellek:4 GB RAM 

    • Grafik:GeForce GTS 450-sınıfı veya daha iyisi

    • ATI veya  NVidia sürücülerinin son ikili sürümü (MESA, ETS 2 ile güvenilir bir şekilde çalışmayabilir) 

    • Hard Drive:10 GB HD kullanılabilir alan

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