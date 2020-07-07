Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler?

2012 yılında yayınlanan ve en sevilen tır simülasyonu oyunlarından biri olan Euro Truck Simulator 2'nin önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8

İşlemci: Dual core CPU 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

256 MB’dan fazla grafik kartı GeForce 7600 GT-class ve ya daha üst seviye olmalı

Boş Alan: 4 GB HDD kullanılabilir alan

DirectX: 10

Ses: Direct-X uyumlu ses kartı

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8

İşlemci: Dual core CPU 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Grafik kartı: 1024 MB Bellek GeForce GTS 450-class ve ya daha üst seviye ekran kartı olmalıdır

Boş Alan: 10 GB HDD kullanılabilir alan

DirectX: 10

Ses: Direct-X uyumlu ses kartı

MAC OS X

Minimum:

OS: 10.9+ (Mavericks)

İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz

Bellek:2 GB RAM

Grafik:GeForce 7600 GT sınıfır ve eş değerinde

Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan

Önerilen:

OS: 10.9+ (Mavericks)

Processor:Quad core CPU 3.0 GHz

Memory:4 GB RAM

Grafik:GeForce GTS 450-sınıfı veya daha iyisi

Hard Drive:10 GB HD kullanılabilir alan

Steam OS + Linux

Minimum:

İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04

İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz

bELLEK:2 GB RAM

Grafik:GeForce 7600 GT-sınıfı ve eş değerinde

ATI veya NVidia sürücülerinin son ikili sürümü (MESA, ETS 2 ile güvenilir bir şekilde çalışmayabilir)

Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan

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