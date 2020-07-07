Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler?
Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
2012 yılında yayınlanan ve en sevilen tır simülasyonu oyunlarından biri olan Euro Truck Simulator 2'nin önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
İşlemci: Dual core CPU 2.4 GHz
Bellek: 2 GB RAM
256 MB’dan fazla grafik kartı GeForce 7600 GT-class ve ya daha üst seviye olmalı
Boş Alan: 4 GB HDD kullanılabilir alan
DirectX: 10
Ses: Direct-X uyumlu ses kartı
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7/8
İşlemci: Dual core CPU 3.0 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Grafik kartı: 1024 MB Bellek GeForce GTS 450-class ve ya daha üst seviye ekran kartı olmalıdır
Boş Alan: 10 GB HDD kullanılabilir alan
DirectX: 10
Ses: Direct-X uyumlu ses kartı
MAC OS X
Minimum:
OS: 10.9+ (Mavericks)
İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz
Bellek:2 GB RAM
Grafik:GeForce 7600 GT sınıfır ve eş değerinde
Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan
Önerilen:
OS: 10.9+ (Mavericks)
Processor:Quad core CPU 3.0 GHz
Memory:4 GB RAM
Grafik:GeForce GTS 450-sınıfı veya daha iyisi
Hard Drive:10 GB HD kullanılabilir alan
Steam OS + Linux
Minimum:
İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04
İşlemci:Dual core CPU 2.4 GHz
bELLEK:2 GB RAM
Grafik:GeForce 7600 GT-sınıfı ve eş değerinde
ATI veya NVidia sürücülerinin son ikili sürümü (MESA, ETS 2 ile güvenilir bir şekilde çalışmayabilir)
Hard Drive:4 GB HD kullanılabilir alan
Önerilen:
İşletim Sistemi: Linux Ubuntu 12.04
İşlemci:Quad core CPU 3.0 GHz
Bellek:4 GB RAM
Grafik:GeForce GTS 450-sınıfı veya daha iyisi
ATI veya NVidia sürücülerinin son ikili sürümü (MESA, ETS 2 ile güvenilir bir şekilde çalışmayabilir)
Hard Drive:10 GB HD kullanılabilir alan