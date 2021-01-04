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    04.01.2021 - 13:49 |

    Fall Guys Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    Fall Guys, nispeten Survivor’da yarışıyormuş gibi hissettiren parkurları ile yaz temalarını buluşturarak kullanıcılarına eşsiz bir rekabet aşılamaktadır. Survivor simülatörü olarak adlandırabileceğimiz Fall Guys sistem gereksinimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Fall Guys Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

     Henüz yeni sayılabilecek bir oyun olan Fall Guys giderek popüler bir hale gelmektedir. Etkin grafikleri, zor parkurları ve rekabetçi yapısı ile oldukça eğlenceli bir oyundur. Fall Guys çıktığı günden bu yana oyun dünyasında direkt olarak sevilen ve ilgi gösterilen bir oyun olmayı başarmıştır.

     Fall Guys Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

     Fall Guys: Ultimate Knockout oyunu için önerilen bir sistem gereksinimi henüz bulunmamaktadır. Fakat oyunun geneline baktığımızda minimum sitem gereksinimleri şu şekildedir:

    İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

    İşlemci: Intel Core i5 veya AMD karşılığı

    Bellek: 8 GB RAM

    Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

    Ağ: Genişbant internet bağlantısı

    Depolama: 2 GB kullanılabilir alan bulunması gerekmektedir.

    Fall Guys: Ultimate Knockout çevrimiçi bir oyun olduğu için geniş bant internet bağlantısına sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca oyunda yüksek seviyelere ulaşmak ve sıralamada yer almak için oynanan karaktere hakim olmak gerekir. Ayrıca oyun hakkında geniş kapsamlı bilgilere Steam üzerinden sahip olabilir ve oyunu Gamepad ile oynamak tavsiye edilmektedir.

     Oyunun genel olarak GB, boyutu ve özelliklerine baktığımızda, bilgisayarda 2 GB'lık bir alanın olması yeterlidir. Oyun tek başına oynandığı gibi takım halinde de yarışabilecek parkurlar bulunmaktadır. Oyun kendine has oynanışı ile adından daha çok söz ettireceğe benziyor.

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