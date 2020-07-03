Far Cry 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri...

Farcry serisinin oyuncular tarafından en çok merak edilen ve en çok beğenilen oyunu Farcry 3 oyunseverler tarafından büyüleyici hikayesiyle de gündemde. Peki Far Cry 3 sistem gereksinimleri ve Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri neler? İşte yanıtı...

Far Cry 3 MinimumSistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ya da daha iyisi

Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ya da daha iyisi İşlemci: Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ya da daha iyisi

Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ya da daha iyisi Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: 512 Mb DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı veya AMD Radeon Hd 2900

512 Mb DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı veya AMD Radeon Hd 2900 Depolama: 15 GB

Far Cry 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri