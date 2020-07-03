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    HaberlerOyun Haberleri Far Cry 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri...
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    03.07.2020 - 17:25 |

    Far Cry 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri...

    Farcry serisinin vazgeçilmezlerinden olan Far Cry 3 sistem gereksinimleri ve Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

    Far Cry 3 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri...

    Farcry serisinin oyuncular tarafından en çok merak edilen ve en çok beğenilen oyunu Farcry 3 oyunseverler tarafından büyüleyici hikayesiyle de gündemde. Peki Far Cry 3 sistem gereksinimleri ve Far Cry 3 minimum PC gereksinimleri neler? İşte yanıtı... 

    Far Cry 3 MinimumSistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 ya da daha iyisi
    • İşlemci: Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz veya AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ya da daha iyisi
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: 512 Mb DirectX 9.0 Uyumlu Ekran Kartı veya AMD Radeon Hd 2900
    • Depolama: 15 GB

    Far Cry 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri 

    • İşletim Sistemi : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10
    • İşlemci: İntel Core i3-530 veya AMD Phenom x2 565
    • Bellek: 6 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvdia Gtx 480 veya HD 5770 ya da daha iyi bir ekran kartı
    • Depolama: 15 GB
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