Far Cry 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri...

Far Cry serisinin oyuncular tarafından en çok merak edilen ve en çok beğenilen oyunu Far Cry 4'ün gereksinimleri neler? İşte detaylar...

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)

İşlemci: Intel Core i5-750 @ 2.6 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5850 (1GB)

HDD: 30 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHZ veya daha iyisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon R9 290X (2GB)

HDD: 30 GB