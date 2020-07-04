04.07.2020 - 10:52 |
Far Cry 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri...
Far Cry serisinin vazgeçilmezlerinden olan Far Cry 4 sistem gereksinimleri ve Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
Far Cry serisinin oyuncular tarafından en çok merak edilen ve en çok beğenilen oyunu Far Cry 4'ün gereksinimleri neler? İşte detaylar...
Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)
İşlemci: Intel Core i5-750 @ 2.6 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz
RAM: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5850 (1GB)
HDD: 30 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)
İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHZ veya daha iyisi
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon R9 290X (2GB)
HDD: 30 GB