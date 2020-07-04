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    HaberlerOyun Haberleri Far Cry 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri...
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    04.07.2020 - 10:52 |

    Far Cry 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri...

    Far Cry serisinin vazgeçilmezlerinden olan Far Cry 4 sistem gereksinimleri ve Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

    Far Cry 4 sistem gereksinimleri neler? İşte Far Cry 4 minimum PC gereksinimleri...

    Far Cry serisinin oyuncular tarafından en çok merak edilen ve en çok beğenilen oyunu Far Cry 4'ün gereksinimleri neler? İşte detaylar...

    Minimum Sistem Gereksinimleri:

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)
    İşlemci: Intel Core i5-750 @ 2.6 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz
    RAM: 4 GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD5850 (1GB)
    HDD: 30 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 (Sadece 64Bit)
    İşlemci: Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHZ veya daha iyisi
    RAM: 8 GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon R9 290X (2GB)
    HDD: 30 GB

    Görenler hayretle baktı! Klasik otomobili yıpranmasın diye...Karabük'te dünya evine giren motor ustası, kendi yaptığı klasik otomobili "yıpranmasın" diye çekiciyle yüklediği otomobille gelin almaya gitti.
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