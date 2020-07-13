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    HaberlerOyun Haberleri Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Resmen açıklandı...
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    13.07.2020 - 10:53 |

    Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Resmen açıklandı...

    Hala daha geliştirilmekte olan Far Cry 6'nın çıkış tarihi açıklandı. Hikayesi birbirinden ünlü isimlerle güçlendirilen Far Cry 6 ne zaman çıkacak?

    Far Cry 6 ne zaman çıkacak? Resmen açıklandı...

    The Mandalorian, Breaking Bad gibi dizilerden tanıdığımız Giancarlo Esposito ve Anthony Gonzalez, Narcos dizisinden bildiğimiz ünlü film bestecisi Pedro Bromfman ve Emmy Ödül'ü sahibi olan Westworld ve True Detective dizilerinde boy gösteren Patrick Clair ile hikayesi güçlendirilen Far Cry 6'nin çıkış tarihi açıklandı.

    Far Cry 6 ne zaman çıkacak?

    Ubisoft'un resmi açıklamasına göre Far Cry 6, 

    Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia ve Windows PC'de yalnızca Epic Games Store ve Uplay'de 18 Şubat 2021'de satışa sunulacak.

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