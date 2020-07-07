07.07.2020 - 14:10 |
Fifa 14 sistem gereksinimleri neler? İşte Fifa 14 minimum sistem gereksinimleri
Sevilen futbol oyunlarından biri olan Fifa 14'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Fifa 14 oynamak için bilgisayarlarda olması gereken sistem gereksinimleri...
Sevilen futbol oyunlarından biri olan Fifa 14'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bilgisayarınız bu sistemlerden daha güçsüz ise Fifa 14 oynamak sizin için biraz zor olabilir. İşte Fifa 14'ün sistem gereksinimleri...
FIFA 14 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7
- İşleci: Intel Core2 Duo E6300 @ 1.86GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
- Video Card: GeForce 7800 GS / Mobility Radeon HD 3650
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 8 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
FIFA 14 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşleci: Intel Core 2 Quad @ 2.4 GHz / AMD Phenom II X4 @ 2.6 GHz
- Video Card: GeForce 8800 / Radeon HD 4650
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 8 Gb Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9