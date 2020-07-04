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    HaberlerOyun Haberleri FIFA 15 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 15 minimum PC gereksinimleri...
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    04.07.2020 - 10:45 |

    FIFA 15 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 15 minimum PC gereksinimleri...

    Futbol hayranlarının vazgeçilmezi FIFA 15'nın sistem gereksinimleri neler? FIFA 15 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...

    FIFA 15 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 15 minimum PC gereksinimleri...

    FIFA 15 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 15 PC sistem gereksinimleri... 

    Önerilen gereksinimler

    OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit
    CPU: Intel i5-2550K @ 3.4 Ghz
    RAM: 8 GB
    Hard Disk: 15.0 GB
    Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460DirectX: 11.0

    Minimum gereksinimler

    OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit
    CPU: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4 Ghz
    RAM: 4 GBHard Disk: 15.0 GB
    Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650DirectX: 11.0

    Görenler hayretle baktı! Klasik otomobili yıpranmasın diye...Karabük'te dünya evine giren motor ustası, kendi yaptığı klasik otomobili "yıpranmasın" diye çekiciyle yüklediği otomobille gelin almaya gitti.
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