FIFA 15 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 15 minimum PC gereksinimleri...

FIFA 15 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 15 PC sistem gereksinimleri...



Önerilen gereksinimler

OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit

CPU: Intel i5-2550K @ 3.4 Ghz

RAM: 8 GB

Hard Disk: 15.0 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460DirectX: 11.0



Minimum gereksinimler

OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit

CPU: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4 Ghz

RAM: 4 GBHard Disk: 15.0 GB

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650DirectX: 11.0