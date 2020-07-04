04.07.2020 - 10:45 |
FIFA 15 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 15 minimum PC gereksinimleri...
Futbol hayranlarının vazgeçilmezi FIFA 15'nın sistem gereksinimleri neler? FIFA 15 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...
FIFA 15 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 15 PC sistem gereksinimleri...
Önerilen gereksinimler
OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit
CPU: Intel i5-2550K @ 3.4 Ghz
RAM: 8 GB
Hard Disk: 15.0 GB
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460DirectX: 11.0
Minimum gereksinimler
OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit
CPU: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4 Ghz
RAM: 4 GBHard Disk: 15.0 GB
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650DirectX: 11.0