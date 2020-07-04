FIFA 16 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 16 minimum PC gereksinimleri...

EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 16 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 16 PC sistem gereksinimleri...



FIFA 16 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit

İşlemci: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4Ghz (yada AMD Phenom 7950 Quad-Core, AMD Athlon II X4 620)

RAM: 4GB

HDD: 15.0 GB boş alan

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650

DirectX: 11.0



Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit

İşlemci: Intel i5-2550K @ 3.40GHz (or AMD FX-6350 Six-Core equivalent)

RAM: 8GB

HDD: 15.0 GB boş alan

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460

DirectX: 11.0