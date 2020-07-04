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    HaberlerOyun Haberleri FIFA 16 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 16 minimum PC gereksinimleri...
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    04.07.2020 - 10:21 |

    FIFA 16 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 16 minimum PC gereksinimleri...

    Milyonlarca futbol hayranının vazgeçilmezi FIFA 16'nın sistem gereksinimleri neler? FIFA 16 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...

    FIFA 16 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 16 minimum PC gereksinimleri...

    EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 16 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 16 PC sistem gereksinimleri... 

    FIFA 16 Sistem Gereksinimleri
    Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit
    İşlemci: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4Ghz (yada AMD Phenom 7950 Quad-Core, AMD Athlon II X4 620)
    RAM: 4GB
    HDD: 15.0 GB boş alan
    Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650
    DirectX: 11.0


    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows V/7/8/8.1 – 64-Bit
    İşlemci: Intel i5-2550K @ 3.40GHz (or AMD FX-6350 Six-Core equivalent)
    RAM: 8GB
    HDD: 15.0 GB boş alan
    Ekran Kartı: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460
    DirectX: 11.0

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