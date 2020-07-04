FIFA 18 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 18 minimum PC gereksinimleri...

EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 18 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 18 PC sistem gereksinimleri...

Fifa 18 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64 Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya AMD Athlon X4 870K

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da AMD Radeon RX 460/R9 270

Depolama Alanı: 50.0 GB



Fifa 18 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T ya da AMD Athlon X4 870K

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

Depolama Alanı: 50 GB