04.07.2020 - 11:03 |
FIFA 18 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 18 minimum PC gereksinimleri...
FIFA 18'in sistem gereksinimleri neler? FIFA 18 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte oyun severlerin FIFA 18 ile ilgili merak ettiği detaylar...
EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 18 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 18 PC sistem gereksinimleri...
Fifa 18 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 64 Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya AMD Athlon X4 870K
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da AMD Radeon RX 460/R9 270
Depolama Alanı: 50.0 GB
Fifa 18 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T ya da AMD Athlon X4 870K
Bellek: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X
Depolama Alanı: 50 GB