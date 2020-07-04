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    HaberlerOyun Haberleri FIFA 19 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 19 minimum PC gereksinimleri...
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    04.07.2020 - 09:56 |

    FIFA 19 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 19 minimum PC gereksinimleri...

    Milyonlarca futbol hayranının vazgeçilmezi FIFA 19'un sistem gereksinimleri neler? FIFA 19 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...

    FIFA 19 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 19 minimum PC gereksinimleri...

    EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 19 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 19 PC sistem gereksinimleri...

    PC Sistem Gereksinimleri
    MİNİMUM:

    İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

    İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

    BELLEK: 8 GB

    DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

    SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

    EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

    DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

    GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

    ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

     

    ÖNERİLEN:

    İS: Windows 10 - 64-Bit

    İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi

    BELLEK: 8 GB

    DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

    SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

    EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

    DirectX: DirectX 12 uyumlu

    GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

    ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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