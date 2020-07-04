FIFA 19 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 19 minimum PC gereksinimleri...
Milyonlarca futbol hayranının vazgeçilmezi FIFA 19'un sistem gereksinimleri neler? FIFA 19 için minimum PC gereksinimleri hangileri? İşte detaylar...
EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 19 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 19 PC sistem gereksinimleri...
PC Sistem Gereksinimleri
MİNİMUM:
İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit
İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
BELLEK: 8 GB
DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir
SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan
EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260
DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)
GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası
ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.
ÖNERİLEN:
İS: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi
BELLEK: 8 GB
DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir
SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X
DirectX: DirectX 12 uyumlu
GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası
ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.