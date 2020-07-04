FIFA 19 sistem gereksinimleri neler? İşte FIFA 19 minimum PC gereksinimleri...

EA Sports şirketi tarafından geliştirilen FIFA 19 için sistem gereksinimleri tablosu birçok oyun sever tarafından araştırılıyor. İşte FIFA 19 PC sistem gereksinimleri...

PC Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:



İS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

İşlemci: Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX: DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.

ÖNERİLEN:

İS: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i3 6300T veya dengi

BELLEK: 8 GB

DİSK SÜRÜCÜSÜ: Yalnızca kurulumda DVD ROM gerekir

SABİT DİSK: En az 50 GB boş alan

EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX: DirectX 12 uyumlu

GİRİŞ: Klavye, fare, dual analog oyun kumandası

ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTI GEREKSİNİMLERİ: Kurulum ve oynama için internet bağlantısı gerekir.