Fifa 20 sistem gereksinimleri neler?

Dünyanın en çok oynanan futbol oyunlarından biri olan Fifa 20'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Bakalım sizin bilgisayarınız Fifa 20 oynamak için yeterli mi? İşte Fifa 20'nin sistem gereksinimleri...

FIFA 20 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya muadilleri

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya muadilleri

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

İnternet Bağlantısı: Çevrimiçi oyun için minimum 512kbps internet hızı

FIFA 20 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64-Bit

İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya muadilleri

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya muadilleri

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

İnternet Bağlantısı: Genişbant internet bağlantısı