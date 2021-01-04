Fm 2020 Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

FM 2020 oyun dünyasının şüphesiz en sevilen oyunlarından. Bir menajerlik oyunu olan FM 202'yi oynamak için de artık daha güçlü bilgisayarlara gerek var.

FM 2020 GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Futbol menajerlik oyunları arasında en sevilen oyunlardan biri FM 2020'dir. Artık hem oyun grafikleri hem de oyun özellikleri her oyunda olduğu gibi FM 2020'de de gelişiyor. FM 2020'nin sistem gereksinimlerini, GB olarak boyutu ve özelliklerini şu şekilde listelemek mümkün:

Windows 10 işletim sistemi,

İnter Core 2 1.8 GHz işlemci,

2 GB Ram,

Intel GMA X4500, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 ya da NVIDIA GeForce 9600M GT ekran kartı,

7 GB kullanılabilir alan.

FM 2020'de artık takımınızı yönetmek için, oyunda daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Artık her şey gerçek bir futbol menajerliğinin simülasyonu şeklinde. Hatta oyunda bir teknik direktör olarak özel hayatınız bile bulunuyor. Dolayısıyla oyun içerisinde sanki gerçek bir teknik direktörmüşçesine bir hayat yaşamanız, futbolcularınızla ve takımınızla ilgilenmeniz gerekiyor.