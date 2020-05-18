Fortnite sistem gereksinimleri

dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan Fortnite, hangi bilgisayarlarda kolaylıkla oynanabilir? Tüm dünyanın oynamaktan keyif aldığı Fortnite, sizin bilgisayarınızda çalışır mı? Fortnite, güçlü bir bilgisayara sahip olmadan oynanabilir mi? Fortnite minimum sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlarda Fortnite oynanabilir? Fortnite kaç GB? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Fortnite kaç GB?

Tüm dünyanın severek oynadığı battleroyal türündeki Fortnite kaç GB yer kaplıyor? Fortnite'ı yüklemeden önce bilgisayarınızda ne kadar boş alan olması gerekiyor? Fortnite'ı bilgisayarınıza yükleyebilmeniz için, 30 GB'lık boş alana ihtiyacınız var. Tabi siz yalnızca 30 GB boş alan ayarlayıp, oyunu yüklemeyi başlatmayın. Herhangi bir güncellemeyle birlikte bu boyut daha da yükseleceği için, en az 40 GB boş alan bırakmanızda fayda var.

Fortnite minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OSX Sierra

İşlemci: i3 2.4 Ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000