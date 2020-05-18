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    HaberlerOyun Haberleri Fortnite sistem gereksinimleri
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    18.05.2020 - 15:49 |

    Fortnite sistem gereksinimleri

    Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, güçlü bir bilgisayara sahip olmadan oynanabilir mi? Fortnite minimum sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlarda Fortnite oynanabilir? Fortnite kaç GB? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

    Fortnite sistem gereksinimleri

    dünyanın en sevilen oyunları arasında yer alan Fortnite, hangi bilgisayarlarda kolaylıkla oynanabilir? Tüm dünyanın oynamaktan keyif aldığı Fortnite, sizin bilgisayarınızda çalışır mı? Fortnite, güçlü bir bilgisayara sahip olmadan oynanabilir mi? Fortnite minimum sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlarda Fortnite oynanabilir? Fortnite kaç GB? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

    Fortnite kaç GB?

    Tüm dünyanın severek oynadığı battleroyal türündeki Fortnite kaç GB yer kaplıyor? Fortnite'ı yüklemeden önce bilgisayarınızda ne kadar boş alan olması gerekiyor? Fortnite'ı bilgisayarınıza yükleyebilmeniz için, 30 GB'lık boş alana ihtiyacınız var. Tabi siz yalnızca 30 GB boş alan ayarlayıp, oyunu yüklemeyi başlatmayın. Herhangi bir güncellemeyle birlikte bu boyut daha da yükseleceği için, en az 40 GB boş alan bırakmanızda fayda var.

    Fortnite minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit veya Mac OSX Sierra
    • İşlemci: i3 2.4 Ghz
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: Intel HD 4000

    Fortnite önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit
    • İşlemci: i5 2.8 Ghz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 eşdeğeri DX11 GPU
    • Video Belleği: 2 GB VRAM
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