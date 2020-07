GeForce NOW’da ‘Oyuna Hazır’ (Special Edition): Hyper Scape Açık Beta Duyuruldu!

An itibarıyla GeForce NOW’ın hem Free hem de Founders üyelerinin erişimine açık olan Ubisoft’un yeni, ücretsiz oynanabilen Battle Royale oyunu Hyper Scape, şu an için PC, Mac, SHIELD TV ve Android platformlarında mevcut.

Oyun severler, Hyper Scape’te kendilerini fütüristik sanal Neo-Arcadia’nın benzersiz sokaklarında savaşırken bulacak. Eşsiz yapıların iç kısımlarında, sokaklarda ve hatta binaların çatılarında keşfe çıkıp yoğun tempolu çatışmalarda mücadele edecek. Öte yandan Hyper Scape Crowncast Twitch uzantısı izleyicilerin gerçek zamanlı olarak oyunu etkilemelerini sağlayarak yayıncılar ve hayranları arasında eğlenceli bir etkileşim de doğuracak.