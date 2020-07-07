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    HaberlerOyun Haberleri H1Z1 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 21:16 |

    H1Z1 sistem gereksinimleri neler?

    H1Z1 sistem gereksinimleri neler? Sony tarafından DayZ’ye rakip olarak gelen H1Z1'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...

    H1Z1 sistem gereksinimleri neler?

    Sony tarafından DayZ’ye rakip olarak gelen H1Z1'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
    • İşlemci: Hyper-Threading’e sahip Intel i3 Dual-Core
    • RAM: 4 GB
    • Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 275 veya daha yükseği
    • Boş Alan: 20 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
    • İşlemci: Intel i5 Quad Core veya daha yükseği / AMD Phenom II X6 veya daha yükseği
    • RAM: 8 GB
    • Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 560 veya daha yükseği / AMD HD 6870 veya daha yükseği
    • Boş Alan: 20 GB
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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