H1Z1 sistem gereksinimleri neler?

Sony tarafından DayZ’ye rakip olarak gelen H1Z1'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Hyper-Threading’e sahip Intel i3 Dual-Core

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 275 veya daha yükseği

Boş Alan: 20 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: