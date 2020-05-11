Hayran yapımı mobil GTA 5, gerçeği ile neredeyse aynı!

Dünyanın en çok satan ve kazandıran oyunlarının başında gelen GTA 5, 2013 yılından beri hayatımızda bulunuyor. Oyunlar genel olarak PC ve konsol için uyumlu olsa da Rockstar aradan zaman geçen eski oyunları mobil platformlara çıkarıyor. Fakat bu sefer GTA 5 Rockstar tarafından değil, oyunun hayranları tarafından mobil platforma getirildi.

Şu an için yalnızca Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar için piyasaya sunulmuş olsa da ilerleyen tarihlerde diğer mobil platformlar içinde yayınlanacaktır. Hali hazırda var olan GTA 5'in mobil versiyonu bir çok hata ile dolu. Zaten geliştiricinin de açıkladığı gibi şu an oyun 1.5 beta sürümünde. Zamanla bu hatalar giderilip, oyun daha kaliteli hale gelecektir.