İnternet Cafe Simulator Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Ortalama 4 GB’lık bir dosya boyutuna sahip olan İnternet Cafe Simülatör oyunu, internet kafe sahibi olarak işe başlamanızı ve işyerinizi büyütmeniz şeklinde ilerliyor. Bir şehirde kendi istediğiniz adı kullanarak internet kafenizi açmak için kaldığınız otelde oyuna giriş yapıyorsunuz.

GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

İlk çıktığı dönemlerde oldukça ses getiren oyunlardan birisi olan İnternet kafe simülatör oyunu, özellikle son derece rahat oynanabilirliği ve internetsiz eğlendirerek huzur vermeyi sağlaması sayesinde tanınmıştır. Ancak oyunu ilk kez duyan kişilerin sayısı da bir hayli fazladır. Oyunu indirmek ve denemek isteyen kişiler internet cafe simulator sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. En düşük internet kafe simülatör sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows 7

- İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

- Bellek: 2 GB RAM

- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better

- Depolama: 4500 MB

İnternet Cafe Simülatör önerilen sistem gereksinimleri şöyledir:

- İşletim Sistemi: Windows 10

- İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU

- Bellek: 4 GB RAM

- Ekran Kartı: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better

- Depolama: 5 GB