BİST85.1950EURO7,010,06USD6,52-0,38ALTIN311,620,51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Karşınızda Overwatch'ın yeni kahramanı Echo!
    ABONE OL
    20.03.2020 - 08:07 |

    Karşınızda Overwatch'ın yeni kahramanı Echo!

    Overwatch'ın 32. kahramanı Echo şu anda PC üstünden erişilebilen Açık Test Ortamı'nda (PTR). Çevresine hızla uyum sağlamasına olanak tanıyan yapay zekâsıyla kendini sürekli geliştiren ve böylece birden fazla rolde oynanabilen robot Echo, en son teknolojiyi temsil ediyor. Yeni kahramanımız hasar kategorisinde.

    Karşınızda Overwatch'ın yeni kahramanı Echo!

    Echo, Overwatch'ın ilk üyelerinden biri olan Singapurlu bilim insanı Dr. Mina Liao tarafından inşa edilmişti. Dr. Liao, organizasyona katılmadan önce robotik ve yapay zekâ alanlarının önde gelen uzmanlarından biri olarak görülüyordu.

    Orijinal omnic tasarımlarını geliştirmek Dr. Liao'nun hayaliydi ve bu hayal Echo projesinin de temelini oluşturdu. Çevresine uyum sağlayabilen ve tıbbi destekten inşaata kadar pek çok farklı fonksiyonu öğrenebilecek şekilde programlanabilen; ancak bağımsız karar verme mekanizmaları önemli ölçüde sınırlı olan bir robot geliştirdi. Overwatch, Echo'yu ne sıklıkla ve nerede kullanacağına temkinli yaklaşıyordu. Tabii Liao, Echo'yu izleyerek öğrenebilen güçlü ve kapsamlı bir yapay zekâyla donatmıştı. Dolayısıyla konuşma şekli de dahil olmak üzere Liao'nun pek çok davranışı Echo tarafından benimsenmişti.

    YETENEKLER

    Üçlü Atış (Birincil Ateş)

    Echo, üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapar.

    Bir yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.

    Hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir.

    Birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verir.

    Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanır.

    Düştüğü esnada süzülebilir.

    Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ignaz Semmelweis kimdir? Antiseptik prosedürlerin öncüsü Semmelwies Google'da doodle oldu

    Ignaz Semmelweis kimdir? Antiseptik prosedürlerin öncüsü Semmelwies Google'da doodle oldu

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber