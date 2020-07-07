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    HaberlerOyun Haberleri League of Legends sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 16:18 |

    League of Legends sistem gereksinimleri neler?

    Dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan biri olan League of Legends(LoL) hangi sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyuyor? İşte LoL oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    League of Legends sistem gereksinimleri neler?

    Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan ve e-spor turnuvalarının vazgeçilmeyen oyunlarından biri olan League of Legends'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte LoL oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    En Düşük Özellikler

    • 3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)
    • 2 GB RAM
    • 12 GB boş sabit disk alanı
    • Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı
    • 1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü
    • DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
    • Windows 7Windows 8 ya da Windows 10

    Önerilen Özellikler

    • 3 GHz çift çekirdekli işlemci
    • 4 GB RAM
    • 16 GB boş sabit disk alanı
    • Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670 ya da eşdeğeri ekran kartı (512 MB veya daha fazla ekran kartı belleğine (VRAM) sahip paylaşımsız GPU)
    • DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
    • En güncel Service Pack kurulu Windows 7Windows 8.1 ya da Windows 10
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