League of Legends sistem gereksinimleri neler?

Tüm dünyada milyonlarca hayranı olan ve e-spor turnuvalarının vazgeçilmeyen oyunlarından biri olan League of Legends'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte LoL oynamak için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

En Düşük Özellikler

3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

(SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli) 2 GB RAM

12 GB boş sabit disk alanı

Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı

1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü

DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği

Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10

Önerilen Özellikler