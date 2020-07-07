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    HaberlerOyun Haberleri Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 21:21 |

    Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler?

    Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler? Sevilen zombi temalı oyunlardan biri olan Left 4 Dead 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...

    Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen zombi temalı oyunlardan biri olan Left 4 Dead 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...

    MİNİMUM:
    İşletim Sistemi:     Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
    İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 ya da daha iyisi
    DirectX: Sürüm 9.0c
    Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    ÖNERİLEN:
    İşletim Sistemi:     Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
    İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 ya da daha iyisi
    DirectX: Sürüm 9.0c
    Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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