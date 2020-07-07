Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen zombi temalı oyunlardan biri olan Left 4 Dead 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

İşlemci: Pentium 4 3.0GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı



ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP

İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 13 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı