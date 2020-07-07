07.07.2020 - 21:21 |
Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler?
Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler? Sevilen zombi temalı oyunlardan biri olan Left 4 Dead 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...
Sevilen zombi temalı oyunlardan biri olan Left 4 Dead 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri bu haberde...
MİNİMUM:
İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 ya da daha iyisi
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN:
İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600 ya da daha iyisi
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı